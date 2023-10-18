Emine Erdoğan: "Türkiye olarak zalimin karşısında durup dünyaya 'barış' diye haykırıyorduk, yine aynı yerdeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran saldırılarına tepki göstererek, tüm insanlığa çağrıda bulundu. Türkiye'nin her zaman zalimin karşısında duran, barıştan yana bir tutum içinde olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet etti.

İsrail'in dün Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı bombalı saldırıda çoğu çocuk, kadın ve sivil olmak üzere en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de yaşanan katliam için tüm insanlığa çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Türkiye'nin mazlumlara desteğinin her zaman süreceğine vurgu yaparak, " Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor" dedi.

2009'da İstanbul'da lider eşleri ile 'Filistin'de Barış için Kadınlar Toplantısı'nda bir araya gelerek hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunduklarını hatırlatan Emine Erdoğan, "O günlerde de Gazze'de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk. Türkiye olarak zalimin karşısında durup dünyaya 'barış' diye haykırıyorduk, yine aynı yerdeyiz. Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin mazlum ve masumlara ses olduğunu, bu çerçevede Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edeceğini aktararak, "Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan'ın 'Filistin' için yaptığı çalışmalar

Yıllardır Filistinlilerin haklı mücadelesine desteğini her platformda dile getirmeye çalışan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2005 yılında Kudüs'e bir ziyaret gerçekleştirmiş, 10 Ocak 2009'da Filistin Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı. Aynı yıl Filistinli çocuklar için dünyaya çağrıda bulunan Emine Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda ise Filistin direnişinin sembol isimleriyle ve Filistinli iş kadınlarıyla buluşmuştu. Filistin'de İsrail askerlerine kafa tutarak dünya gündemine oturan 'cesur kız Ahed Tamimi' ile de bir araya gelen Emine Erdoğan, 2021 yılında 'Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir' konferansına katılıp, Filistinli çocukların sorunlarına değinerek, şunları söylemişti:

"İnsanlık, çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Bazı çocukların bir evden ya da doğumhaneden ziyade savaşta doğduğunun farkında mıyız? İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Bu çocuklar, başlarını kaldırdıklarında uçan balonları değil, gökten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri silah dolu bir İsrail askerinin karşısında küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları, hepimizin kalbini paramparça ediyor. Çocukların sesi en çok kahkahalara yakışır kardeşlerim, çığlıklara ve feryatlara değil. Onların gülmesini, parklarda oynamasını sağlamak boynumuzun borcudur."

Emine Erdoğan, bu cümleleri sarf ederken gözyaşlarını tutamamıştı.

Filistin Gençlik Orkestrası'nı Türkiye'ye davet etmişti

Emine Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüşerek desteklerini sunmuştu. Görüşmenin ardından Afifi'nin de üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrası'nı Türkiye'ye davet eden Emine Erdoğan, orkestranın verdiği 'Barış' konseri sonrası yaptığı konuşmada önemli mesajlar vermişti. - ANKARA