Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası'nda Yoğurt Mayaladı

Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası'nda Yoğurt Mayaladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında geldiği Nevşehir'de yoğurt mayaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında geldiği Nevşehir'de yoğurt mayaladı.

Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılış programı için geldiği Nevşehir'de Güray Müzesi'ni ziyaret etti. Burada yazar Süleyman Dilsiz ile Kapadokya'ya özgü çömleğe yoğurt mayalayan Emine Erdoğan, aynı yöntemle daha önce mayalanan yoğurdun da tadına baktı. Yoğurdun mayalanma sürecine ilişkin Dilsiz'den bilgi alan Emine Erdoğan, yoğurdun tadını beğendiğini ifade etti. Emine Erdoğan, yazar Dilsiz'in Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde yayınlanan "Yoğurt Uygarlığı" kitabının tanıtımına da katıldı. Emine Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Nevşehir Valisi Ali Fidan eşlik etti.

Emine Erdoğan, daha sonra Türk Mutfağı Haftası kapsamında Nevşehir'e davet edilen konuklarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

"Kültürümüzün taşıyıcısı yoğurdu korumak için gayret eden herkesi tebrik ediyorum"

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında bulunduğumuz Kapadokya'da bir mutlu haberi daha paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız himayelerinde hazırlanan 'Yoğurt Uygarlığı' kitabının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yoğurdun kültürel mirasımızdaki yerini belgelerle ortaya koyan bu kapsamlı çalışmanın, gastrodiplomasi vizyonumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu önemli eserle birlikte toprağımızın mayası, kültürümüzün taşıyıcısı olan yoğurdu korumak için gayret eden herkesi gönülden tebrik ediyorum. Geçmişten bugüne taşıdığı kadim değeri temsilen mayaladığımız yoğurdun da bereketle taşmasını ve sofralara şifa olarak ulaşmasını diliyorum. Katılımlarıyla bu anlamlı akşamı taçlandıran tüm kıymetli konuklara teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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