Emine Erdoğan, BM'de Çocuklar İçin Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Emine Erdoğan ile Najat Maalla M'jid New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, M'jid, 2012 yılında Türkiye'de aile bakımından yoksun her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefiyle hayata geçirilmesini sağladığı Gönül Elçileri Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalardan dolayı Emine Erdoğan'ı tebrik ettiği belirtildi.

M'jid'in, Gönül Elçileri projesininülke çapında yaygınlaştırılmasının çok kıymetli olduğuna ve çocukları bakım kurumlarına yönlendirmek yerine aileye kazandırmanın katkılarına değindiği öğrenildi.

Emine Erdoğan'ın kız çocuklarının güçlendirilmesi başta olmak üzere, aile ve eğitim alanında çeşitli projeler yürüttüğünü takip ettiği ifade ettiği kaydedildi.

Ayrıca, Türkiye'nin göçmenler konusunda ortaya koyduğu üstün çabaları takdirle karşıladıklarını belirten M'jid'in, Türkiye'nin çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor olmasının çok değerli olduğunu ifade ettiği belirtildi.

M'jid, Gönül Elçileri Projesi'nin küresel çapta yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptı

Emine Erdoğan'ın Gönül Elçileri Projesi'ni çok yakından takip ettiğini ifade eden M'jid'in, görevi gereği dünyadaki iyi örnekleri toplayıp yaygınlaştırmaya çalıştığını, bu projenin küresel düzeyde yayılmasını çok önemsediğini vurguladığı kaydedildi.

Emine Erdoğan'ın Gazze konusunda yaptığı çalışmalarının ele alındığı görüşmeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı öğrenildi.

Görüşmede, son günlerde yoğun bombardıman altında birçok can kaybı ve yıkımın yaşandığı Lübnan'daki ve savaşın hüküm sürdüğü tüm bölgelerdeki çocukların durumunun da konuşulduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldik.

Geçmişten günümüze ülkemizde çocuklar için yürütülen bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine yönelik hayata geçirilen projeleri anlattım.

Gazze'de şimdi de Lübnan'da yaşanan İsrail bombardımanlarında ve savaşın hüküm sürdüğü tüm bölgelerde çocukların maruz bırakıldığı acı durumu ele aldık.

Ortak temennimiz bilhassa çocukların sağlığı, güvenliği ve huzuru için barışın acilen tesis edilmesi yönünde.

Küreselleşme yolunda ilk adımlarını atan Gönül Elçileri projemize dair birikim ve tecrübelerimizi paylaştım.

Ortak çalışma alanlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Bu vesileyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek nesillerimiz adına önemli bir söz veren Sayın M'jid'e, gönülden teşekkür ediyorum." - NEW YORK