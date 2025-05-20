EMEP Milletvekili Demir: Terörsüz Türkiye İçin Emekçilerin Sürece Dahil Olması Gerek

EMEP Milletvekili Demir: Terörsüz Türkiye İçin Emekçilerin Sürece Dahil Olması Gerek
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, terörsüz Türkiye sürecine emekçilerin ve sendikaların dahil edilmesi gerektiğini belirtti. PKK'nın tasfiye kararlarının uygulanabilmesi için askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, terörsüz Türkiye sürecine emekçi, sendika ve meslek örgütleri gibi kesimlerin de dahil edilmesi gerektiğini, parti olarak bunun için çalışacaklarını belirtti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın tasfiye ve silah bırakma kararlarının uygulanabilmesi için askeri operasyonların durdurulması gerektiğini savundu. Demir, muhalefeti sindirmek için yargının silah olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Her kesimden yoksul ve emekçi kadınların 40 yıldır canını yakan Kürt sorununun çözümünde esas muhatapların Kürt halkı olduğunu öne süren Demir, EMEP olarak Meclis'te tüm siyasi partilerin temsiliyeti ile demokratik, halkın sürece katılımı ve etki etme gücünün tanındığı bir komisyon kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Sendikaların, meslek örgütlerinin, emekçilerin ve kimliği yok sayılanların bu sürecin bir parçası olması gerektiğini, onların dışlanarak bu sürecin yürütülemeyeceğini belirten Demir, parti olarak bunun için çalışacaklarını anlattı.

Demir, "Bu süreç, seyirci kalarak ne olup bittiğini yaşayarak göreceğimiz bir süreç değil. Tarafımızı mücadeleyle ortaya koyarak şekillendireceğimiz bir süreç. Bütün emek, demokrasi güçleri, halkı, talepleri için mücadele ederek bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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