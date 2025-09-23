EMEP Milletvekili Demir: Filistin'i Tanıyan Ülkeler Direniş Nedeniyle Adım Attı

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Bugün Filistin'i tanıyarak bir adım attığını iddia edenler, ülkelerindeki halkların, gençlerin, kadınların, işçilerin, Filistin halkının yanında olmak için gösterdiği direnç nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldılar." ifadesini kullandı.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Beyrut'taki Filistin kamplarını dolaştıklarını, Filistinli kuruluş ve örgütlerle görüştüklerini anlattı.

Lübnan'da İsrail'in saldırısına uğrayan mahalleleri de ziyaret ettiklerini belirten Demir, halkın kendi yaralarını kendi elleriyle sardığını ve mahallelerini savunduğunu gördüklerini dile getirdi.

Son günlerde bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıdığını anımsatan ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Bugün Filistin'i tanıyarak bir adım attığını iddia edenler, ülkelerindeki halkların, gençlerin, kadınların, işçilerin, Filistin halkının yanında olmak için gösterdiği direnç nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldılar. Eğer her yerde 10 binleri bulan protestolar, grevler olmasaydı, İsrail'e silah taşıyan gemiler işçiler tarafından limanlara hapsedilmeseydi, iki yüzlü politikacılar Filistin halkının destekçisi halklar tarafından teşhir edilmeseydi çok iyi biliyoruz ki bu adım atılmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Sevda Karaca Demir, "Filistin'i tanıyarak adım attığını iddia eden devletlerin büyük bir çoğunluğunun kurtla yiyip çobanla ağlayanlar olduğunu" da savundu.