Emekli Korgeneral Kamuran Orhon İzmir'de toprağa verildi

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu kalan ve dün hayatını kaybeden Emekli Korgeneral Kamuran Orhon, İzmir Seferihisar'da defnedildi. Orhon'un cenaze törenine birçok önemli isim katıldı.

28 Şubat soruşturması kapsamında 2012 yılında bir süre tutuklu kalan, dün hayatını kaybeden Emekli Korgeneral Kamuran Orhon İzmir Seferihisar'da toprağa verildi.

Diyaliz hastası olduğu bilinen Kamuran Orhon emekli olduktan sonra İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşamını sürdürüyordu. 83 yaşındayken dün hayatını kaybeden Orhon için bugün öğle namazını müteakip Seferihisar Hıdırlık Camisi'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ailesi ve Seferihisarlı vatandaşlar katıldı. Orhon'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından Seferihisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2001 yılında emekli olan Korgeneral Kamuran Orhon, 28 Mayıs 2012 tarihinde 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcıya ifade vermiş, tutuklanma talebine karşılık Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı.

Haziran 2012'de ise Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan Emekli Korgeneral Kamuran Orhon, savcılığın itirazı üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Orhon, 1 yıldan fazla süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilmişti. - İZMİR