Elon Musk Rusya ile karşı sürdürülen savaşta müttefiklerinden yardım isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile dalga geçti

Elon Musk, Ukrayna'nın ABD ve müttefiklerinden daha fazla mali destek taleplerini alaycı bir şekilde eleştirdi. Musk, Zelensky'nin taleplerini "stresli adam" mizahıyla alay ederek paylaştı. Zelensky, ABD'den daha fazla destek sağlamaya çalışmıştı, ancak son bütçe anlaşmasında Ukrayna'ya ek finansman eklenmedi. Musk'ün Ukrayna'ya Starlink bağışının ardından yaşanan gerilim hatırlanıyor.

Elon Musk, Rusya ile yaşanan çatışma sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ABD ve müttefiklerinden daha fazla mali destek taleplerini alaycı bir şekilde eleştirdi.

Pazar günü, kendi sosyal medya platformu olan X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşım yapan Musk, Zelensky'nin yüzüne monte edilmiş popüler 'stresli adam' mizahını paylaştı ve başlığı "Beş dakika geçti ve hâlâ bir milyar dolar yardım talep etmedin" olarak yazdı.

Yazı yazıldığı sırada bu paylaşım, 25 milyon görüntüleme ve 350,000'den fazla beğeni almıştı.

'Stresli adam' mizahı, genellikle sinir bozucu veya rahatsız edici durumları mizahi bir şekilde ifade etmek için kullanılan bir erkek öğrencinin görselini içerir. Musk'ün bu paylaşımı, Zelensky'nin Eylül ayında Washington'u ziyaret ederek ABD'den daha fazla destek sağlama girişiminden sonra geldi. ABD Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'a göre Ukrayna Devlet Başkanı, "yardımı alamazsak savaşı kaybederiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, 2022 Şubat'ında Rusya ile çatışmanın başlangıcından bu yana Kiev'e yaklaşık 46 milyar dolarlık yardım sağladı. Ancak son dakika bütçe anlaşması, Ukrayna için hiçbir finansman içermedi.

Ukrayna'nın lehine 6 milyar dolar daha tahsis etme talebini reddeden Cumhuriyetçi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, önceliklerinin Amerika'nın sınırlarını korumak olduğunu belirtti.

Zelensky hükümeti, Rusya ile yaşanan çatışmanın başlarında SpaceX'in Ukrayna'ya 80 milyon dolar değerinde Starlink uydu internet terminalleri bağışladığında Musk'ü destekleyenler arasında saymıştı. Ancak milyarder, geçen Ekim ayında çatışmayı sona erdirmek için bir barış planı önerdiğinde Ukrayna yetkilileri ve sosyal medya kullanıcılarıyla bir tartışmaya girdi. Musk, Rusya'nın "BM denetiminde ilhak edilmiş bölgelerin yeniden seçimlerini yapması gerektiğini" önerdi, bu sırada Ukrayna da tarafsızlık taahhüdü verip Kırım'a olan iddiasını bırakacaktı. Ukrayna'nın dört eski bölgesi bir yıl önce Rusya'ya katılmayı kabul etti, Kırım ise 2014'te Kiev'deki Batı destekli bir darbeden sonra benzer bir referandum düzenledi.

Zelensky, takipçilerine "hangi Elon Musk'ü daha çok sevdiklerini" sorduğu bir sosyal medya anketi başlattı: "Ukrayna'yı destekleyen mi yoksa Rusya'yı destekleyen mi?" Ukrayna'nın o dönemki Almanya büyükelçisi Andrey Melnik, ABD'li milyardere "oradan çekip git" dedi. Tartışmadan birkaç gün sonra Ukrayna askeri Starlink hizmetiyle sorunlar yaşamaya başladı.

Musk'ün biyografisini yazan tarihçi Walter Isaacson, Eylül ayında yayımlanan kitabında, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik bir drone saldırısına karşı Starlink uydu internet kapsamını kapatmasını istediğini söyledi. Isaacson'a göre teknoloji girişimcisi, Starlink'in saldırı için kullanılmasının "dünya için bir felaket olabileceğine" sonuçlandığını düşünmüştü.