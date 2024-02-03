AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Belediye Başkanlarıyla Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, belediyeciliğin hizmet yarışı olduğunu belirterek, "Belediye başkanı arkadaşlarımızın hepsinden memnunuz. 16 ilçemizin belediye başkanlarıyla gideceğiz, partisine bakmadan AK Parti olarak, MHP olarak Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz." dedi.

Elitaş, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında olağanüstü bir hukuk bulunduğunu, birbirlerine karşı sevgi ve saygıyla yaklaştıklarını, bunun örnek olması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinde destan yazdığını belirten Elitaş, "Ama öbür tarafta bir tarafta 6'lı masa, bir tarafta 16'lı masa, bir tarafta 66'lı masa diye söylenen, terör örgütü uzantılarıyla gizli kapaklı ittifak yapmaya çalışan, millete net bir şekilde söylemekten korkan, cesaret bulamayanlar, 14 Mayıs tarihinde birinci derslerini aldılar. Arkasından 28 Mayıs tarihi geldi, ikinci derslerini aldılar." diye konuştu.

27 Mayıs darbesine değinen Elitaş, şunları kaydetti:

"O gün babalarımız, bu konuyu bilen demokrasi sevdalısı insanlarımız, kısık sesle değil, yüksek sesle 'Ben, benim seçtiğim iradeyi astırmam.' diyebilseydi 12 Mart olmazdı.12 Mart'ta muhtıra verenlere 'Benim irademle seçilmiş bir hükümete, bir parlamentoya muhtıra verdirmem.' deseydik 12 Eylül olmazdı. 12 Eylül'de ben üniversite öğrencisiyken bunlara sesimizi çıkarabilseydik 28 Şubat olmazdı. 28 Şubat'ta 'Benim insanım inandığı gibi yaşayabilmeli, yaşadığını, düşündüğünü net bir şekilde ifade edebilmeli.' diyebilseydik 15 Temmuz'un ön hazırlıkları olmazdı, 27 Nisan e-muhtırası olmazdı. 15 Temmuz'dan sonra bu millet dünyada bir tarih yazdı. Yazdığı tarih demokrasi aşkıydı, yazdığı tarih seçtiği adayların, seçtiği temsilcilerin ancak kendisi vasıtasıyla gidebileceğiyle ilgili bir mesajdı."

Elitaş, AK Parti'nin belediyeciliğe yeni bir soluk getirdiğini, bugün şehirler yaşanabilir haldeyse, yeşil alanlara sahipse bu anlayışın sayesinde olduğunu dile getirdi.

Belediye başkan adaylarına seslenen Elitaş, "Belediyecilik hizmet işidir, belediyecilik hizmet yarışıdır. Belediye başkanı arkadaşlarımızın hepsinden memnunuz. 16 ilçemizin belediye başkanlarıyla gideceğiz, partisine bakmadan AK Parti olarak, MHP olarak Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz." dedi.

Salondaki gençlerin ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Elitaş, telefonun açılmaması üzerine Cumhurbaşkanı'nın uçakla seyahat halinde olduğunu söyledi.

Toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından adaylar ve ilçe teşkilatları sahneye davet edildi, Büyükkılıç ve protokol üyeleriyle beraber adaylar kol kola girerek poz verdi.

Başkan adayları

Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkan adayı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkan adayı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk, İncesu Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek, Felahiye Belediye Başkan adayı Vural Coşkun, Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkan adayı Davut Şahin, Akkışla Belediye Başkan adayı Ayhan Arslan."

Cumhur İttifakı'nın MHP'den ilçe belediye başkan adayları ise Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu, Sarız Belediye Başkan adayı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkan adayı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Bekir Ayyıldırım, Bünyan Belediye Başkan adayı Selahattin Metin.