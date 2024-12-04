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Elazığ Milletvekili Açıkkapı: Terörle Mücadelede Tüm Adımlar Atılıyor

Elazığ Milletvekili Açıkkapı: Terörle Mücadelede Tüm Adımlar Atılıyor
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele gelişmelerini takip ettiklerini belirtirken, madenciliğin önemine de vurgu yaptı ve kontrollü sosyal medya kullanımı konusunda ailelere uyarılarda bulundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, terörle mücadelede tüm adımların atıldığını belirtti.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Madenciliğin stratejik alanlardan olduğunu ifade eden Açıkkapı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir modelle geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Suriye'de yaşananları hatırlatan Açıkkapı, terör örgütü PKK/YPG/PYD üyelerinden temizlenmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı. Açıkkapı, "Terörle mücadelede tüm adımlar atılmakta. Suriye'de yaşananlar takip ediliyor. Terör örgütlerinin paçavralarından rahatsızlık duymayanlar orada Türkmen kardeşlerimizin astığı Türk bayrağından rahatsızlık duymaktadır. Bu mahfilleri kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kontrolsüz sosyal medya kullanımının gençlerde sorunlara yol açtığını dile getiren Açıkkapı, ailelerin bu konuya duyarlı olması, bu alandaki denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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