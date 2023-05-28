Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Togg ile geldiği okulda oyunu kullandı

ELAZIĞ - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kullanmak için okula makam aracı Togg ile geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile geldi. Seçmenler ve sandık görevlileri ile selamlaşan Başkan Şerifoğulları, daha sonra Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda 1326 NO'lu sandıkta oyunu kullanmasının ardından Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Türkiye yüzyılına ilk adım atabilmek için Türkiye'mizin ilk yerli ve milli aracı olan Togg'umuzla oy kullanmaya geldik. Ülkemiz özellikle son 21 yılda büyük bir dönüşüm ve gelişim gerçekleştirdi. İHA ve SİHA'larımız, Togg'larımız, ATAK'larımız, HÜRKUŞ'larımız Gabar'daki petrolümüz, Karadeniz'deki doğalgazımız ile birlikte bölgede söz sahibi olduk, dünyada biz de varız dedik. Dünyada kendi kendine yetebilen ender ülkelerden biri haline geldik. Bugün de bu kazanımların devamı noktasında eşim ve çocuklarımla birlikte oy kullanmaya geldik. Ülkemizde bugün yaklaşık 60 milyon insanımız tercihlerini kullanacaklar. Yerelde ilimizde ise 432 bin seçmen bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa geliyorlar" dedi.

"Kurumlar içerisinde Togg alan ilk kurum Elazığ Belediyesi oldu"

14 Mayısta Türkiye'de seçimlerde tam bir demokrasi şöleni yaşandığını aktaran Şerifoğulları, "Demokrasi bayramı içerisinde hiçbir sıkıntı olmadan insanlarımız, tercihlerini kullandılar. İnşallah, bugün de yine demokrasi şöleni içerisinde hiçbir sorun ve sıkıntı olmadan insanlarımız, Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanını seçecekler. Yapılan seçimlerinde başta ilimiz olmak üzere ülkemize, tüm dünyaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Resmi olarak ilk kurumlar içerisinde Togg'umuzu alan kurum Elazığ Belediyesi oldu. Bizler bundan sonraki süreçte makam aracı olarak Togg'umuzu kullanacağız. Togg'umuz bizler için büyük gurur vesilesi. Tamamen yerli ve milli olan, tamamen Türk mühendisler tarafından Türk fabrikalarından yapılan bir araç. Bu anlamda da Togg'umuzu ilimizde ilk kullanan Belediye Başkanı olmaktan dolayı gururluyuz, onurluyuz" diye konuştu.