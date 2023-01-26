Ekrem İmamoğlu, suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in baba evini ziyaret edecek

Geçen hafta sonu Kastamonu ve Karabük'ü ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Bursa Osmangazi'deki baba evini ziyaret ederek taziyede bulunacak.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi kamuoyunda büyük infial yarattı. Suikasta ilişkin soruşturma iyiden iyiye derinleşirken, cinayete ilişkin şu ana kadar aralarında kritik isimlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Muhalefetin Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için gösterdiği çabaya rağmen, MHP ve Ülkü Ocakları'nın konuya ilişkin sessizliği dikkatlerden kaçmazken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken bir karar geldi.

OSMANGAZİ'DEKİ BABA EVİNİ ZİYARET EDECEK

Son dönemde Türkiye'nin bir çok yerine ziyaretlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın Sinan Ateş'in Bursa Osmangazi'deki baba evini ziyaret ederek taziyede bulunacak.