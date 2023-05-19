İmamoğlu'ndan ses getirecek sözler: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs gecesi iktidarın kurgu ile seçimi almaya çalıştığını iddia etti. İmamoğlu, "Ajans sürecinin sonuca etkisi olması için bir kurgu vardı. 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar. Biz oyunu Mansur Yavaş ile bozduk. İstanbul'da 12-13 meydanda kutlama hazırlıklarını tespit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya gidişi İstanbul'a geri dönüşü. Ben komplo ile uğraşmam." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Fox Tv'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin konuşan İmamoğlu, 14 Mayıs seçim gecesi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"BİZ OYUNU MANSUR YAVAŞ İLE BOZDUK"

İktidarın 14 Mayıs gecesi yüzde 50.03 ile hesap yaptığını öne süren İmamoğlu, "Ajans sürecinin sonuca etkisi olması için bir kurgu vardı. 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar. Biz oyunu Mansur Yavaş ile bozduk. İstanbul'da 12-13 meydanda kutlama hazırlıklarını tespit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya gidişi İstanbul'a geri dönüşü... Ben komplo ile uğraşmam." dedi.

"SANDIĞA BÜYÜK ORANDA GENÇLER GELECEK"

İmamoğlu, şunları söyledi: "Birinci turdan çok daha kolay. Birinci tur daha zor. Aynı 31 Mart gibi. Esas zor seçimimiz 31 Marttı. Çok az farkla kazandık. O anki duygu nasıl farklıysa şimdi de öyle. Gönüllülerimizde çok büyük bir artış yaşadık. Ben bile beklemiyordum. 210 bin gönüllü arkadaşımız var. Sandığa büyük oranda gençler gelecek. En büyük değişim talebi gençlerde. Belli bir yaş üstü karamsarlık yaşıyor. Yüzde 70'e yakın rakibimin kazanacağı söyleniyordu benim adaylığımın ilk haftasında.

"ONURSAL ADIGÜZEL'İN HAKKINI YEMEYEYİM"

46 bin km yaptım. 50 ilde 85 miting yaptım hala sesimi düzeltemedim. Çocuklarımı bu süreçte 5 kez belki gördüm. Birinci turda ben üzgünüm, daha iyisini bekliyordum. Alma ihtimalini görüyorduk. İki puan daha yukarıda olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorduk. 2 milyon daha fazla oy aldı. Balkon konuşmasıyla seçim kazanılmaz. Bizim konuşmamız önemliydi. Sayın Mansur Yavaş ile oylara sahip çıkışımız... Sistemimiz çalıştı. Onursal Adıgüzel'in hakkını yemeyeyim. Çıktık elimizde olan veriyi söyledik. 2 gün önceki toplantıda, o gece Kılıçdaroğlu'nun dışında o geceyi anons eden biz olacaktık. Karar vermiştik.

"YALAN VE İFTİRALAR PEŞİ SIRA DİZİLDİ"

Yalan konuşmayı da iftira atmayı da bilmiyoruz. Bu yalan ve iftiralar peşi sıra dizildi. Düzen ve sistemin bozukluğunu elde tutmak lazım. Tüm bakanlar vekil adayı, bir yere gidiyor valiler kaymakamlar arkasına dizilip gidiyor. Böyle bir atmosferde, olacak iş değil. Ben 11 canlı yayın dedim 20 küsur dendi. Katliam ötesi. Aynı manşet, gazetelerde. Bunları konuşmaktan utanıyorum. Camide dördüncü sınıfa giden çocuklar bana terörist misiniz anlamına gelecek sorular sordu.

"BU ÖRGÜTÜ SİZ YARATTINIZ"

İftiralar bizi, olmamız gerekenden 3-4 puan aşağıya çekti. Büyük şehirlerdeki artışımızın Türkiye oranını biliyoruz. Biz bunu başarabiliriz. Bir basın mensubu iktidara Kanal İstanbul'u 3 aydır neden konuşmuyorsun diye neden soramıyor. Seni uyanık seni, seni kurnaz seni. Bu örgütü siz yarattınız. 'Ne istediniz de vermedik' diyen kim? 15 Temmuz sürecine taşıyan sizin yaptıklarınız. Bunu anlatacağız. FETÖ ile birinci derecede iltisaklı sizsiniz."