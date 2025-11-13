Ekrem İmamoğlu'nun yeni X hesabına erişim engeli getirildi
Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Erkem İmamoğlu'nun asıl X hesabına getirilen erişim engelinin ardından paylaşımlarını sürdürdüğü, "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabı da erişime engellendi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.
Silivri'de tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun asıl X hesabına 8 Mayıs'ta getirilen erişim engellinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Erişim engelinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabına da "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Engelli Web'in aktardığı bilgilere göre; söz konusu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi ancak X platformu 333 bin takipçili hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.