Ekrem İmamoğlu'nun yeni X hesabına erişim engeli getirildi

Silivri'de tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun asıl X hesabına 8 Mayıs'ta getirilen erişim engellinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Erişim engelinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabına da "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Engelli Web'in aktardığı bilgilere göre; söz konusu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi ancak X platformu 333 bin takipçili hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.