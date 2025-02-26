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Başsavcılıktan "İmamoğlu" açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılık, İstanbul Üniversitesine yazı göndermişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu belgenin geri alınması dahil tüm idari tedbirlerin alınması istenmiştir" ifadeleri yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ''Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle 'diploma iptali' hususunda söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir'' denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"YATAY GEÇİŞİN KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Soruşturma sürerken Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı yazılmıştı. Söz konusu yazıda, ''YÖK raporu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (K.K.T.C.) faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UNCN)'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı'nca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın araştırma raporu kapsamında, dekanlık tarafından tanınırlık , yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş, bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması rica olunur'' denilmişti.

"CEVABIN İVEDİ BİR ŞEKİLDE GÖNDERİLMESİ RİCA OLUNUR"

Söz konusu yazının devamında ise ''İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise raporların Başsavcılığa gönderilmesi, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza gönderilmesi, ayrıca 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığı'mıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur'' ifadelerine yer verilmişti.

İMAMOĞLU'NDAN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığının Sayın İmamoğlu'nun diplomasının iptali için müzekkere yazdığı iddiası doğru olmayıp 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' kapsamında değerlendirilebilecek bu iddiaya ve adli makamları gerçek dışı bir şekilde zan altında bırakan girişimlere karşı hukuki haklarımızı kullanacağız" paylaşımını yaptı.

Başsavcılıktan
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (54)

Haber YorumlarıSMMM:

NE YAPARSANIZ YAPIN,İSTERSENİZ EKREM İMAMOĞLUNU C.BAŞKANLIGINA ADAY GÖSTERMEMEK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIN BİZİM İÇİN FARKETMEZ TAYYİP ABİNİN KARŞINDA KİM VARSA ONA VERECEĞİZ.YETER ARTIK BU ÜLKE VE YARGI OYUNCAĞINIZ DEĞİL.

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Haber YorumlarıÇetin Civelek:

Yıllardır Reis e iftira atıyolardı ne oldu sahte dibloma kimdeymiş

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Haber YorumlarıTheC:

Millet 1 net fazla yapayım diye dirsek çürütüyor bunlar yatay geçiş diye gökten zembillen en iyi üniversiteye kayıt yaptırıyor... Yazık şu ülkeme yazık.

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Fotu arab taib yine bi hukuksuzluk peşinde .arab irecep biliyor tabi sandıkta imamoğluna yenileyeceğini yine bel altı vurmaya başladı maklubeci riis:D

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Haber YorumlarıGürsel:

Bu ülkede kim olursa olsun cumhurbaşkanı da olsa cumhurbaşkanı adayı da olsa Büyükşehir Belediye başkanı da olsa hiç kimse Türkiye cumhuriyeti kanunlarının üstünde değildir o yüzden Türkiye cumhuriyeti kanunları ne diyorsa herkes buna itaat etmek uymak zorundadır şov yapmayla mahkemeye gidip otobüslerin üzerine çıkıp korsan miting yapmakta bu işler olmuyor halk gerçekleri görüyor mağdur sıfatıyla kendini mağdur etmek için herkese sataşıyor hiç kimse kendini kanunların üzerine görmeyecektir.

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Haber YorumlarıBen Kemal:

ohoooo karar çoktan verilmiş. izlediklerimiz sadece prosedür

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Haber YorumlarıCHP Savar:

haşırttı chp

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Cizgi Film Gibi Ulke..Kardes Ulke Hindistan, Sri Lanka, Kongo TC Ciftligini Kiskanacak...

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Haber YorumlarıN. Harp:

he hm ...ne oldu sindi sana

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Haber YorumlarıN. Harp:

adam reisin besinden git mek ne

Yorum Beğen7
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