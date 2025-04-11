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Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi
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Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 6 kişi hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat' iddiasıyla açılan davanın 9'uncu duruşmasında, dosya İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda olduğu için savcılık makamınca mütalaa verilmedi. Duruşma 11 Temmuz'a ertelendi.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu, bugün iki davadan yargılandı. İlki İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e ilgili söylediği sözlerle ilgiliydi. Bu dava 16 Haziran'a ertelendi. İkincisiyse Beylikdüzü Belediyesi Başkanı döneminde 'ihaleye fesat karıştırma' davası oldu.

İmamoğlu'nun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılmak istemediğini söyledi. Dava 11 Temmuz saat 15.00'e ertelendi.

DAVA DOSYASI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDA

Dava dosyasının 10 Nisan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olması nedeniyle savcılık tarafından mahkemeye mütalaa sunulmadı. Hakim tarafından, 'Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dönüşüne ve dosya aslı döndükten sonra dosyanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine' kararı verildi.

9. KEZ ERTELENDİ

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dokuzuncu duruşmasında da karar çıkmadı. Davası 11 Temmuz'a ertelendi.

İDDİANEMEDEN

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yedi kişiye karşı açılan dava, İçişleri Bakanlığı'nın, İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde ilişkin yaptığı bir incelemeye dayanıyor. İncelemenin konusuysa 29 Aralık 2015'te düzenlenen bir ihale.

Beylikdüzü belediyesi, kültür merkezlerinde personel çalıştırılması ve kültür sanat organizasyonları hizmet alım işi ihalesine çıkmış, ihaleyi de E. firması kazanmıştı. Firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süre ikinci firma olan B. şirketi itiraz etmiş, belediye yetkilileri de itirazı reddetmişti.

İçişleri Bakanlığı da ihale süreciyle ilgili inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda hazırladığı raporu Büyükçekmece başsavcılığına gönderince, başsavcılık İmamoğlu'yla birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen yedi kişi hakkında soruşturma izni istedi.

Bakanlığın soruşturma izni vermesi üzerine dosya Danıştay'a taşınmış, Danıştay da 20 Ekim 2020'de soruşturma izni verilmesini yerinde bulmuştu.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, İmamoğlu dahil yedi isim hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti. Savcılık ayrıca İmamoğlu ve yedi isim hakkında kamuoyunda 'siyasi yasak' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' başlıklı 53'üncü maddenin uygulanmasını da talep etmişti.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Kanıt olan dosyalarda karar ertelenmez verilir demek ki şu an ki durum sadece suçlamadan ibaret

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Haber Yorumlarıali batuk:

Diplomayı çok kısa sürede iptal ettirdiler. Duruşmayı 3 ay sonraya atmak ne demek yazık!

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Haber YorumlarıMengele:

Devletin kurumlari AKP nin degildir muglada 5 ögrenci imamoglunun tutuklanmasini proteste ettikleri icin yurttan atilmislar

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Bütün bunlara sebep olanları gerçek kanunun önüne ileride çıkarmazsan adam değilsin imamoğlu,

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Haber YorumlarıMengele:

Iyiki benim diplomami iptal edemezler etmeleride mümkün degil cünki Alman Diplomam var

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Nasıl olsa kör şahitler kendini satanlar çok dünya kadar yeni suçlar bulmak zor değil

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