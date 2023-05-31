Ekrem İmamoğlu'nun cezası onandı mı? Avukatından gündem yaratan iddiaya yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir gazetecinin gündeme getirdiği iddiaya yanıt veren İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Konu bizim bilgimiz dahilinde. Dosya işlem sırasında. UYAP'ta da herhangi bir şey yok. Yaptığımız görüşmede de bir gelişme olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddia bugün kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi kaleme aldığı yazıda İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını öğrendiğini bu sebeple seçimin ertesi günü, "Değişmeyen tek şey değişimdir" mesajı verdiğini savunarak, İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmak için aday olacağını öne sürdü.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN İDDİAYA YANIT GECİKMEDİ

Ortaya atılan iddia büyük ses getirirken, basın yer alan haberlere yanıt ise İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan geldi. Gerçek Gündem'e konuşan Polat, "Konu bizim bilgimiz dahilinde. Dosya işlem sırasında. UYAP'ta da herhangi bir şey yok. Yaptığımız görüşmede de bir gelişme olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.

"YAZARIN AMACINI BİLİYORUZ"

İddialara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ise şu ifadeleri kullandı; "Bugün itibarıyla İstinaf Mahkemesi'nden herhangi bir karar çıkmamıştır. İddia şeklinde yazılan bilgi manipülatif ve zamanlaması manidar operasyon haberciliği örneğidir. Hukuki süreç İstinaf Mahkemesi kararı ile tamamlanmıyor. Karar olumsuz dahi olsa uzun bir Yargıtay süreci daha var. Yazarın amacını da, bu spekülasyonun hedefini de biliyoruz."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmıştı. İmamoğlu, bu kongrede yapmış olduğu konuşmada; seçim sürecinde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız bir şekilde kullanıldığını, seçim süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarını, devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle etmek istediğini söylemişti. İmamoğlu, iktidarın 31 Mart seçimini yönetmekle yetkili olan YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini savunmuştu.

İMAMOĞLU: BU İŞ BU KADAR BEDAVA DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019'da bir açıklama yaparak kongredeki konuşmasından dolayı İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil" demişti.İmamoğlu, aynı gün (4 Kasım 2019) Soylu'nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" ifadelerini kullanmıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Bunun üzerine YSK Başkanlığı tarafından 15/11/2019 tarihli ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ardından dava açılmıştı. İddianamede, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak.