Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara Millet Bahçesi sitemi! Davet gelmediği için adeta isyan etti - Haberler

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yüzbinlerce İstanbullu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan fetih şöleninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikimini yaptı. Törenin başlamasının ardından vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor" dedi.

"DAVET ETMEKTEN ÇEKİYORLAR, KORKUYORLAR"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Maltepe Orhangazi Miting Alanı'nda İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümünde konuşma yaptı. Konuşmasında İmamoğlu, "Size komik bir şey söyleyeyim. İstanbul'un göbeğinde. Atatürk Havalimanı, Bakırköy'de değil mi? Bakırköy Belediye Başkanı'nı bile davet etmemişler. Atatürk Havalimanı arkadaşların 2023'te çıkacaklarını söyledikleri uzayda değil, değil mi? İstanbul'da. İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar." dedi

"ZORLA İNSANLARI TAŞIYARAK TÖREN YAPMALARINA ŞAŞIYORUM"

Açıklamalarının devamında ise İmamoğlu, "Zorla insanları meydana taşıyarak tören yapma çabasında olan bu insanlara şaşıyorum. Ama buradan İstanbul'dan, bu güzel parktan, fetih kutlamalarından kendilerine sesleniyor ve diyorum ki, 'Asla bizi yıldıramayacaksınız, vazgeçiremeyeceksiniz.' Boşuna çabalamayın. Biz birliğe, beraberliğe, hukuka, adalete, demokrasiye ve liyakat inanmış 86 milyon, 16 milyon İstanbul vatandaşıyız." ifadelerine yer verdi.

"KİMSEYE 'GELMEZSENİZ YARIN İŞE GİDEMEZSİNİZ' DEDİM Mİ?"

Konuşmasında iktidara yüklenmeye devam eden İmamoğlu, "Dahası bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek bu aziz şehrin fetih yıldönümünü bile bölmek için çaba sarf ediyorlar. Size mesaj atarak "buraya mecbur gelin" dedim mi? Size mesaj çekip "buraya gelmezseniz yarın işinize de gidemezsiniz" dedik mi? Yani kendi kendinize gönülden buraya geldiniz." dedi.