Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı

Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
Tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Silivri'de görülen davada İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenirken, kimlik tespitinde aylık gelirini 220 bin TL olarak beyan etti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İddianamede İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava Silivri'deki duruşma salonunda yapılıyor. Başka bir suçtan tutuklu bulunan İmamoğlu, jandarma eşliğinde salona getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve çok sayıda partili ile milletvekili de duruşmayı takip etti. Salonda "Hak, hukuk, adalet" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı.

İmamoğlu'nun sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, aylık gelirini açıkladıUzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen İmamoğlu'nun oldukça kilo verdiği gözlendi.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Kimlik tespiti sırasında evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirten İmamoğlu, tahsil durumu için "yüksek lisans" cevabını verdi. Hakimin "Sabıkanız var mı?" sorusuna ise "Çok şükür yok" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun aylık gelirini 220 bin TL olarak beyan ettiği öğrenildi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun öğrenim gördüğü University College of Northern Cyprus'un (UCNC), YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında olmadığı vurgulandı.

YÖK'ün 1988 ve 1992 tarihli yazılarında, KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığının belirtildiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz artırıldığı, 3 kişilik kontenjana 54 öğrencinin alındığı, bazı öğrencilerin listeden çıkarılıp yerlerine yenilerinin eklendiği öne sürüldü.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDoktor bey ve Kızı ERGÜN:

Bazı şahıslar LGBT Bülent Ersoy bey le ejder meyvesi yiyip, saraydan yurtdışına 14 tane tam 14 uçağının 4 ü ile ayda 4 defa gider İMAMOĞLU ise hiç delil yokken hapiste üstelik Türkiye belediyeler birliği başkanı olarak Türk belediyelerine otobüsle gidiyor

Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

bundan bile ceza vermeleri lazım. bu bile yalan

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
