Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada hakim karşısına çıkacak.

Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak. İmamoğlu'nun bu davada 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden men edilmesi isteniyor.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA"

Öte yandan 2023'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu İmamoğlu'na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün görülecek. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ İÇİN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği öne sürülen "para sayma" görüntüleri hakkında olacak. 31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu'nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, "kanuna aykırı bağış toplamak" iddiasıyla yargılanıyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler çerçevesinde jandarma köpekleri de hazır bekletilirken, araç girişleri kontrollü olarak sağlandı. Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmediği öğrenildi.