Ekrem İmamoğlu: Biz bu seçimde, yok sayanları evlerine yollayacağız (2)

'SUİKASTİ YAPANLARI BULMAK BOYNUMUZUN BORCU'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Hüdavendigar Kent Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Bursaspor şapkası ve atkısı takan İmamoğlu, burada toplanan kalabalığa seslendi. Sinan Ateş cinayeti hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Ben bu ülkenin genç bir insanına, önemli bir akademisyenine yapılan suikasti, Sinan Ateş'e yapılan bu suikasti kınıyorum. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Akademisyen şehidimize yapılan bu suikasti yapan kişileri bulmak 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin boynunun borcudur. Ben ailesini ziyaret ettim. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Bu mesele bir faili meçhul meselesi asla olmayacak. Bu memleket, yapanın yanında kalıyor memleketi, asla olmayacak. Bu memleket hak, hukuk ve adaletin geldiği memleket olacak. Bu memleket adamına göre mahkemece, adamına göre hukuk, adamına göre adalet memleketi olmayacak. Sadece içi yananların beddua ettiği, kötü olaylara karşı içi yananların beddua ettiği değil; Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletin simgesi olacak. Ruhu şad, mekanı cennet olsun Sinan Ateş'in. Rahmetle anıyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in fotoğrafını tutarak, fotoğraf çektirdi.