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Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı oldu

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Tokat'ta bir ilk yaşanarak, resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'den belediye başkanı oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

"TOKAT'A BAHAR İKLİMİ GELDİ"

Burada vatandaşlara hitap eden Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki, teşekkür ediyoruz. Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun.

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı oldu

"SİZİ DİNLEYİP VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Bu farkı göreceksiniz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz. Ben sizin bir kardeşinizim. Kapım sonuna kadar açık. Gönül rahatlığıyla gelin meramınızı anlatın. Ben de sizi dinleyip var gücümle çalışacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı oldu

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDEEĞİZ"

Tokat'a bir bahar iklimi geldi. Tokat'a bir uyum iklimi geldi. Tokat'a bir kucaklaşma iklimi geldi. Tokat Türkiye'ye örnek olacak, buna inanın. Türkiye'nin ve Tokat'ın buna çok ihtiyacı var. Sizleri çok seviyorum. İnşallah dediğim gibi Tokat'ta belediyenin kapıları sökülecek ve Tokat'ta tarih yazmaya devam edeceğiz. Sizi güvenli ve sağlıklı yerlerde oturtturmak için Tokat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için işsiz kalmayan annelerin gözyaşı dökmediği, işsiz kalmamış gençler için çaba sarf edip var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Tokat'ın altın yılları için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı oldu

"SÜPER VALİ" RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

1984 yılında 36 yaşındayken Tokat Valisi olarak atanan Recep Yazıcıoğlu, halkla iç içe olan yönetim tarzı, projeleri ve çalışmalarıyla halkın büyük sevgisini kazandığından dolayı "Süper Vali" lakabıyla anılıyordu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Recep Yazıcıoğlu Tokat Politika Güncel Haberler

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