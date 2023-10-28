Efeler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda binlerce Türk Bayrağı dağıttı

Efeler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları öncesinde Efeler vatandaşlara binlerce Türk Bayrağı hediye etti. Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşları bayrak asması konusunda teşvik etti.

Efeler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları öncesinde Efeler vatandaşlara binlerce Türk Bayrağı hediye etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlanması için vatandaşların; iş yerlerine, balkonlarına, arabalarına bayrak asması isteğinde bulundu. Efeler'in kırmızı-beyaza boyanması için binlerce ay-yıldızlı bayrak, belediye görevlileri tarafından Efeler halkına dağıtıldı. Türk Bayrağı'nı alan vatandaşlar, Başkan Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti. İlçe sakinleri Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkan belediyecilik anlayışı sergilendiği için memnun olduklarını dile getirdi.

Efeler Belediye Başkanı Atay, Kuvayı Milliye kenti Efeler'de belediye olarak düzenleyecekleri etkinliklerle, kutlamaların 100'üncü yıl ruhuna yakışır şekilde gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Atay, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 13.00'te belediye binamızın önünden yürüyüş kortejimizi, ardından saat 14.00'te Uğur Mumcu Parkı'nda 100. Yıl Anıtı'mızın açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu gururu, onuru, coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu. - AYDIN