Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor

Valiler kararnamesiyle atanan Yunus Sezer'e CHP Edirne Milletvekili, Yunanistan Edirne Konsolosu ve diğer birçok kurum ve kuruluş temsilcisi ziyaretlerde bulundu.

Valiler kararnamesiyle Edirne Valisi olarak atanan Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Yunanistan Edirne Konsolosu Aristidis Radiopoulos, Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Trakya Birlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, Edirne Arama Kurtarma Derneği Başkanı Serhat Ceylan ve AFAD İl Müdürü Ali Altındal Vali Sezer'i ziyaret ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sezer de ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.