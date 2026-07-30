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Edirne Milletvekili Ün, yeniden CHP’ye dönüyor

Edirne Milletvekili Ün, yeniden CHP’ye dönüyor
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Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, gümrük kaçakçılığı soruşturması nedeniyle 2024 yılında ayrıldığı Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yeniden katılacağını açıkladı.

Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, gümrük kaçakçılığı soruşturması nedeniyle 2024 yılında ayrıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yeniden katılacağını açıkladı.

Ediz Ün, dosyada verilen kararın ardından suçsuzluğunun ortaya çıktığını belirterek, bugün itibarıyla yeniden CHP'ye üye olacağını söyledi.

"Suçsuzluğum kesinlik kazandı"

Açıklamasında yargı sürecinin tamamlandığını ifade eden Ün, dosyada sorumlular hakkında para ve hapis cezaları verildiğini belirterek, "Suçlular cezalarını buldu. Benim suçsuzluğum kesinlik kazandı. Baba ocağım olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüyorum" dedi.

21 Eylül 2024'te TEM Otoyolu'nda durdurulan bir cipte çok sayıda elektronik sigara ve elektronik sigara ekipmanı ele geçirilmişti. Yapılan incelemede aracın dönemin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilmişti. Olayın ardından Ün, araçla ilgisinin olmadığını, aracı gayriresmi danışmanı F.A.'ya emanet ettiğini açıklamıştı. Hakkında "ülkeye kaçak eşya sokmak" suçlamasıyla fezleke hazırlanmasının ardından, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar 28 Eylül 2024 tarihinde CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Dosyada verilen kararın ardından Ediz Ün, yeniden CHP saflarına dönme kararı aldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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