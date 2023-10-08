Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Edirne'de, yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak isterken, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 27 FETÖ şüphelisi, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor.
Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)
Edirne'de, yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak isterken, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 27 FETÖ şüphelisi, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika