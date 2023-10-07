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Edirne'de 27 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kaçak yollardan bot ile Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunduğu ve yurtdışı çıkış yasakları olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.