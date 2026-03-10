Haberler

Bakan Memişoğlu'ndan e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliğine ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşların son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içinde hangi eczanelerde bulunduğunu öğrenmelerine olanak tanıyan 'İlacım Nerede?' özelliğinin e-Nabız sistemine eklendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliği ile vatandaşların son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabileceklerini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital Sağlık Uygulamalarımızı kullanıcı dostu yeniliklerle güçlendirmeyi sürdürüyoruz. e-Nabız'a kazandırdığımız 'İlacım Nerede?' özelliği ile vatandaşlarımız, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabilecek. Nöbetçi eczane filtreleme ve yol tarifi desteğiyle en yakın eczaneye hızlıca ulaşabilecek, geri bildirim butonu ile de proaktif olarak stok bilgilerinin güncel tutulmasına katkı sağlayacaklar. Milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
