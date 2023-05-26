Düzce Belediyesi'nin Göçmen Kadınlar Projesi Slovakya'da Toplandı

Düzce Belediyesi'nin uluslararası projelerinden biri olan göçmen kadınların sosyal uyumu projesinin 3. toplantısı proje ortaklarından olan Slovakya'nın Bratislava kentinde yapıldı. Proje kapsamında göçmen kadınların sosyal yaşama uyumunu kolaylaştıracak çalışmalar planlandı.

Düzce Belediyesi'nin uluslararası projelerinden biri olan göçmen kadınların sosyal uyumu projesinin 3. toplantısı proje ortaklarından olan Slovakya'nın Bratislava kentinde yapıldı.

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından hazırlanarak uygulanan Erasmus Göçmen Kadınların Sosyal Entegrasyonu Projesinin devam toplantısı Slovakya'da Proje Koordinatörü Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın katılımıyla yapıldı. Proje ortaklarının bir araya geldiği toplantıda Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Kılıç ve Oya Kocaman'nın sunumu incelendi. Projede, çalışmaya ortak olan ülkelerdeki göçmen kadınların sosyal yaşama uyumunu kolaylaştıracak, dezavantajlı kadınlara yönelik eğitim parçalarının planlanması, ilgili kurumlara yönelik metoring programlarının hazırlanması ile e-learning platformunun detayları konuşuldu.

5 farklı dilde kullanıma açılacak

Proje ortağı Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi bünyesinde yapılacak çalışma ile online eğitim platformunun donanımı, dil seçenekleri, ücretsiz verilecek eğitimlerin online sertifikasyon sistemi ve kapsayacağı hizmet konularında hazırlanan sunum proje ortaklarına anlatılarak gelecek toplantının gündeminde görüşülecek konular belirlendi.

Gelecek toplantı Düzce'nin ev sahipliğinde

Toplantı sonunda 19-20-21 Haziran 2023 tarihinde Düzce Belediyesi ev sahipliğinde Almanya, Slovakya, Macaristan ve Türkiye'deki proje ortaklarının temsilcilerine 3 gün süre ile eğitim ve öğrenme toplantıları yapılması kararlaştırıldı. - DÜZCE