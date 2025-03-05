Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek: Ön seçimin tek adaylı olmasına itiraz ediyorum

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Haberler.com'da Melis Yaşar'a gündemi değerlendirdi. Çiçek, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e yönelik iddiaların siyasi bir hamle olduğunu belirterek asıl hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu savundu. CHP'nin seçim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çiçek, partisinin erken seçime hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANINA YÖNELİK BİR SUÇLAMA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılması ile ilgili konuşan Dursun Çiçek,"Biliyoruz ki ihaleleri belediye başkanları değil sorumlu yardımcılarının başkanlığındaki komisyon yürütüyor. Dolayısıyla Beykoz Belediye Başkanı'nı tecrübeli bir başkan, daha önce de başkanlık yapmış. O açıdan ben bu soruşturmadan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Biz hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Üstünler hukukunu değil. Her kim yolsuzluk ve usulsüzlük yapmışsa, yetkili kademelerde görevli olanların hesap vermesi en temel görevdir. Daha yeni bir dosya, detaylarını bilmiyoruz. " ifadelerini kullandı.

"ÖN SEÇİMİN TEK ADAYLI OLMASINA İTİRAZ EDİYORUM"

CHP'nin ön seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiçek, "Bizde iki güçlü aday var, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. İmamoğlu'na bir siyasi yasak gelirse diye yedek adayımız Mansur Yavaş. Biz de ön seçime girmek istedik ama bu karar yukarıda verildiği için ikinci bir aday istenmedi. Dolayısıyla imza toplanmasında zorlandık. Tabi genel merkezin düşüncesi çok demokratik ve etik bulmamama rağmen saygı duyuyorum. Partiye bir kırgınlığım yok. Makul gerekçeleri de var, Ekrem Bey'e siyasi yasak gelirse adayımızın Mansur Yavaş olacağını kamuoyuna açıklanmış ve söylenmiş. İkinci bir aday ön seçime girerse ve ikinci aday ön seçimden ikinci aday olarak çıktığında ön seçime girmeyen bir adamın ön seçimden çıkan bir adayın önüne geçmesi parti üyeleri tarafından hoş karşılanmaz. Bunu engellemeye çalıştılar. İtiraz ettiğim şey, ön seçimin tek adaylı olması." dedi.