Dursun Çiçek: Silivri'yi İmralı'yla eşleştirmek Türk siyaseti için talihsizliktir

25-26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, çözüm süreci, İmralı ziyareti ve Meclis'te yürütülen komisyon çalışmalarıyla ilgili Haberler.com'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, "Çözüm sürecini destekliyoruz" derken, İmralı'ya heyet gönderilmesini siyasi ve güvenlik açısından sonuç vermeyecek bir adım olarak nitelendirdi.

Eski milletvekili Dursun Çiçek, çözüm süreci, İmralı ziyareti tartışmaları, bahsedilen komisyonun yapısı ve infaz düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çiçek, CHP'nin sürece bakışını anlatırken hem siyasi hem güvenlik boyutlarına vurgu yaptı.

"ÇÖZÜM SÜRECİNE KARŞI OLMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Dursun Çiçek, 35 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış bir siyasetçi olarak çözüm sürecine karşı olunamayacağını vurgulayarak, "Genelde çözüm sürecini destekliyoruz" dedi. CHP'nin yıllardır bu sürecin Meclis'te, açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini savunduğunu belirten Çiçek, mevcut komisyonun da bu ilkeye uygun ilerlediği için CHP'nin katılım kararı aldığını söyledi. Çiçek, "Komisyon çalışmaları rapor safhasına geliyor" ifadelerini kullandı.

"İMRALI'YA HEYET GÖNDERMEK SONUÇ VERMEYECEK BİR GİRİŞİM"

İmralı'ya heyet gönderilmesiyle ilgili CHP'nin katılmama kararını yorumlayan Çiçek, "Bu girişim siyasi veya güvenlik açısından sonuç vermeyecek" dedi. Çiçek, asıl kilit noktanın Kuzeydoğu Suriye'deki terör yapısının geleceği olduğunu söyledi. Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında fark yok" sözlerini eleştirerek, "Bu söz Türk siyaseti açısından bir talihsizliktir" dedi.

"AĞIR SUÇ İŞLEMEYENLER İÇİN İNFAZ DÜZENLEMESİ DESTEKLENEBİLİR"

Komisyonun nihai bir karar merci olmadığını, ilgili yasama süreçlerine ışık tutacak bir rapor hazırladığını belirten Çiçek, infaz düzenlemesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Cezaevlerinin doluluğuna dikkat çeken Çiçek, "Ağır suç işlememiş kişilerin infaz yasasından faydalanarak adli kontrolle toplum içine bırakılması mümkün olabilir" dedi. İmralı ziyareti tartışmalarına da değinen Çiçek, Özgür Özel'in "AK Parti'den teklif geldi" açıklamasının gerçekçi olduğunu, AK Parti'li milletvekilinin dönüşteki çelişkili açıklamalarının da bunu teyit ettiğini söyledi.

Melis Yaşar
Haberler.com / Politika
