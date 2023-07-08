Dubrovnik Forumu'nda Türkiye'nin rolü vurgulandı

Hırvatistan'ın sahil kenti Dubrovnik'te düzenlenen Dubrovnik Forumu'nda Türkiye'nin çoklu işbirliği ve istikrar sağlama konusundaki rolü vurgulandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, panelde yaptığı konuşmada Türkiye'nin AB ile yüksek seviyede diyalog kurduğunu ve enerji, tarım, ulaşım, sağlık ve iklim alanlarında işbirliği yaptığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa'ya yeşil hidrojen ihraç etme kapasitesine sahip olduğunu ve tarımın önemini vurguladı. Forum kapsamında ayrıca Ukrayna'daki savaş, değişen dünya düzeni ve Batı Balkanlar'daki son durum gibi konular ele alındı.

Hırvatistan'ın sahil kenti Dubrovnik'te bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Dubrovnik Forumu düzenleniyor.

"Küresel Değişimde Yön Bulma" temasıyla düzenlenen forum kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, "Düzen dışı dünya düzeni: Dünya siyasetinde istikrar nasıl sağlanır?" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, uzlaşının herkes için tek çözüm olduğunu ifade ederek "Çoklu işbirliği olmazsa bölgeselleşme meydana gelir ve bu da korumayı getirir. Koruma da soyutlanmayla sonuçlanabilir. Bu bizim ihtiyacımız olan bir durum değil." dedi.

Demir duvarlar inşa etmek yerine işbirliğinin önemine vurgu yapan Bozay, " Türkiye, AB ile yüksek seviyede diyalog kurdu, özellikle enerji, tarım, ulaşım, buluş, sağlık ve iklim alanlarında." diye konuştu.

Bozay, Türkiye'nin 2030'a kadar Avrupa'ya 10 milyon ton yeşil hidrojen ihraç etme kapasitesinde olduğunu belirterek, "Tahıl Koridoru ise tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü." ifadelerini kullandı.

Bozay'dan "çoklu işbirliği" vurgusu

Türkiye'deki gelişmiş demir yolu hatlarının birçok ülkeyi birbirine bağladığını aktaran Bozay, "Bazı Avrupa firmaları ile ortak çalışmalar sonucu ise tarım amaçlı kullanılacak hidrojen tanklarla 80 dakika uçabilen dronlar geliştiriyoruz." dedi.

Bozay, iklim konusunda da AB ile çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, bu tecrübelerin çoklu işbirliği ışığında diğer ülkelerde de paylaşılabileceğini belirtti.

Doğuştancılığın tehlikeli bir kavram olduğuna işaret eden Bozay, "Şimdi hepimizin altın bir imkana sahip olduğunu düşünüyorum ve bunu hepimiz iyi kullanmalıyız. Sorunlarımızı çözemezsek soyutlaşmaya gideriz. Türkiye de sorunların çözümünde elinden gelen katkıyı vermeye devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Bozay ayrıca, forum kapsamında muhataplarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler, AB konuları ve diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunuyor. Bozay'a Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran eşlik ediyor.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in ev sahipliği yaptığı foruma, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bölge ülkelerin dışişleri bakanları da katılıyor.

Bugün sona erecek forum kapsamında, Ukrayna'daki savaş, değişen dünya düzeni ve Batı Balkanlar'daki son durum gibi konular ele alındı.