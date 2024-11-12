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Doğu Türkistan Milli Günü'nde Mehmet Emin Buğra'nın Mezarı Ziyaret Edildi

Doğu Türkistan Milli Günü'nde Mehmet Emin Buğra'nın Mezarı Ziyaret Edildi
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Ankara'da, 12 Kasım Doğu Türkistan Milli Günü nedeniyle, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mehmet Emin Buğra'nın kabrine Türk ve Doğu Türkistan bayrağı dikildi. Vatandaşlar, Buğra'nın kabrine bakım yaparak onun vefa örneğini gösterdi.

Ankara'da vatandaşlar, 12 Kasım Doğu Türkistan Milli Günü nedeniyle, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Buğra'nın kabrine Doğu Türkistan ve Türk bayrağı dikti.

Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Buğra, 29 Nisan 1965 yılında Türkiye'de vefat etmiş ve Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilmişti. Buğra'nın kabrinin Türkiye'de olduğu birçok vatandaş tarafından bilinmezken, bir grup vatandaş 12 Kasım Doğu Türkistan Milli Günü nedeniyle Buğra'nın mezarını yeniledi. Bu kapsamda, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Buğra'nın kabrine Doğu Türkistan ve Türk bayrağı dikti.

"Bundan sonra kendi bayrağının gölgesinde huzur içinde yatacak"

Doğu Türkistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Buğra'nın mezarının Ankara'da olduğunu dile getiren Alparslan Türkeş Düşünce Derneği Genel Başkanı Hakverdi Satılmış, "Bugün baş ucuna bir cumhurbaşkanının Doğu Türkistan bayrağını diktik. Türk bayrağı nezdinde iki bayrakla beraber Cebeci Asri Mezarlığı'nda artık Doğu Türkistan bayrağı ve Türk bayrağıyla beraber dalgalanacak kabrinde. Bizler de mezarına zaman zaman gelip bakım onarımını yapacağız. Bunu gönül ülkücüler yapmakta. Türk milliyetçiliğinin temel ilkelerinden bir tanesi vefadır. Biz de vefa göstererek bugün bu hizmeti gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biz Türk milliyetçisiyiz, Turancıyız. Doğu Türkistan davasının yılmaz savunucularından bir grubuz. Mehmet Emin Buğra'nın burada kimsesiz yatmasına Türk milliyetçiliği fikir sistemi içerisinde gönlümüz razı olmadı. Bunun için ülkücüler olarak geldik. Mezarına Türk bayrağıyla beraber Doğu Türkistan bayrağını da diktik. Bundan sonra kendi bayrağının gölgesinde huzur içinde yatacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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