Doğan Bekin'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 'Ekümenik' Unvanına Tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un "ekümenik" sıfatını kullanmasına tepki gösterdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde "ekümenik" sıfatını kullanmasını eleştirerek, bu sıfatın kullanılmasının Türkiye'nin milli güvenliğini aşındırmaya yönelik doğrudan bir müdahale girişimi olduğunu söyledi.

Lozan Anlaşması'nda "Fener Rum Ortodoks Kilisesi"ne hiçbir şekilde özel statü, hak, yetki ve imtiyaz verilmediğini aktaran Bekin, şunları kaydetti:

"Lozan Anlaşması'nda, Fener Rum Kilisesi'nin yetkileri belirlenmiş olmasına ve 1923 yılında Rum Patrikhanesi'nin kaza-i idari şahsiyet ve imtiyazları lağvedildiğinden patriklere sadece 'başrahip' unvanı verilmesi tescil edilmiş oldu. Buna rağmen, Bartholomeos, Lozan Anlaşması'nın hükümlerine aykırı olarak her alanda 'Rum Patriği' unvanını kullanmakta ve hükümet yetkilileri de bu konuda suskunluğu yeğlemektedir. Lozan Barış Anlaşması'nın ortaya koyduğu hükümleri yok hükmünde sayan Bartholomeos, yetki aşımına da giderek kendisine evrensellik atfetmesi ve 'Ekümenik Patrik' sıfatını uluslararası alanlarda kullanması kabul edilebilir değildir."

Bekin, her yıl Sümela'da yapılan "Meryem Ana Yortusu" kutlamaları ile ayinini de Lozan Barış Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirdi.