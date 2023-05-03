Doğalgaza kavuşan Günyüzü'nde törenle meşale yakıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Günyüzü ilçeye verilen doğalgazın açılış törenine katıldı. İlçede, İYİ Partiden ve Milli Yol Partisi'nden ayrılarak Ak Parti'ye katılan 11 kişiye rozetini Bakan Dönmez taktı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Dönmez, ilçeye ulaşan doğalgazın açılış törenine katıldı. Törenin sonunda Bakan Dönmez ve beraberindekiler, doğalgazın ilçeye ulaşımını temsilen meşale yaktı.

Törene Bakan Dönmez'in yanı sıra, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk, Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Hakan Çizmelioğlu ve Derya Çıraklı, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, Sümer Mahallesi'nde yaşayan Ali Ercan'ın evini ziyaret etti. İlçede doğalgaz bağlanan ilk evi ziyaret eden Bakan Dönmez, Ercan ailesinin çayını içti.

AK Parti Günyüzü İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende ise AK Parti'ye yeni katılan üyelere rozet takıldı. İlçede yaşayan ve İYİ Parti ile Milli Yol Partisi'nden ayrılan toplam 11 kişiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından AK Parti rozeti takıldı. - ESKİŞEHİR