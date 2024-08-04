Doç. Dr. Tuncer ile Dr. Limoncuoğlu'dan İsrailli bakana tepki: Türkiye kolayca tehdit edilecek ülke değil

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki yağarken, Haberler.com stüdyosuna konuk olan Dr. Limoncuoğlu ile Doç. Dr. Tuncer konuyu değerlendirdi.

İSRAİLLİ BAKANIN KÜSTAH PAYLAŞIMINA TEPKİ

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer Haberlercom stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Doç. Dr. Tuncer, "Türkiye kolayca tehdit edilebilecek bir ülke değil" derken, Dr. Limoncuoğlu, " Türkiye'nin tepkisini yumuşak buldum" ifadelerini kullandı.

"SADDAM İLE ERDOĞAN AYNI KİŞİLER DEĞİL"

Doç. Dr. Tuncer, "Buradaki en önemli konu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nı en çok eleştiren muhalefetin bile İsrail'e "Haddini bil, sen kimi tehdit ediyorsun?" demesi. Türkiye, kolayca tehdit edilebilecek bir ülke değil. Saddam ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı kişiler değil. Türkiye Cumhuriyet farklı rejim, Saddam'ın Irak'ı farklı bir rejim. Dışişleri Bakanı'nın açıklamasındaki Nazi ve Hitler vurgusunu da önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Dr. Limoncuoğlu ise sözlerine şöyle devam etti;

"YUMUŞAK TEPKİ VERDİK"

"Ben açıkçası Türkiye'nin tepkisini yumuşak buldum. Bu da biraz İsrail'in de gerçek bir devlet olmamasından kaynaklanıyor. Devlet olmanın, devlet terbiyesinin öneminden dolayı da biz biraz yumuşak tepki veriyoruz aslında. Daha sert bir tepki olmalıydı ama doğrusu devletimizin yaptığıdır. Devlet disiplinini de kaybetmemek lazım."