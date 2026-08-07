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DMM'den Mekke Savunma Anlaşması açıklaması: NATO'ya paralel değil, tamamlayıcı

DMM'den Mekke Savunma Anlaşması açıklaması: NATO'ya paralel değil, tamamlayıcı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel ittifak oluşturduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu, anlaşmanın mevcut taahhütlerle uyumlu ve bölgesel güvenliği destekleyen savunma odaklı bir mekanizma olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ' Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu' iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan ' Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir. Anlaşma, Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte; aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil; caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir.Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta; savunma sanayii iş birliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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