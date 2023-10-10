Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin kök kenevir bitkisi ile 41 ve 38 kilogram olmak üzere toplam 79 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 7 ayrı noktada yapılan aramalarda 270 bin kök kenevir bitkisi, 39 kilogram toz ve 327 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olay ile ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice Güldiken ve Baharlar Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 7 ayrı noktada; 270 bin kök kenevir bitkisi, 39 kilogram toz esrar ve 327 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak kenevir bitkilerinden 1 kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Olay ile ilgili şüpheli F.N. yakalanarak, gözaltına alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR