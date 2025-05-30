TBMM'den Diyanet İşleri Başkanlığına Yeni Düzenlemeler

TBMM Genel Kurulu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, '210 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, '210 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da kanun teklifi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif kabul edildi. Kanun ile Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları inceleyecek ve mütalaa verecek. Kurul, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan edecek, bunun için gerekli çalışmaları yürütecek. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meali veya tercümesi adıyla yapılan yayınları Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek. Yapılacak inceleme sonunda İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen yayınların, Başkanlığın yetkili ve görevli yargı merciine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek. Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı mercii bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/ veya erişimin engellenmesi kararını verecek. Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Bu kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli yargı merciine itiraz yoluna gidilebilecek. İtiraz üzerine verilen karar kesin olacak.

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ DANIŞMANLIK VE DİN HİZMETİ SUNACAK

Diğer taraftan kanun ile birlikte toplatma veya imha kararına ya da erişimin engellenmesi kararına itiraz edilmesi, karara konu yayınların toplatılmasına, içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine engel teşkil etmeyecek. Toplatma ve imha kararına konu yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedildiği takdirde imha edilecek. Din İşleri Yüksek Kurulunun idari ve mali işleri Kurul Sekreterliğince yürütülecek. Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet birimleri, görevleri ve yetkileri yeniden belirleniyor. Düzenlemeye göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde iş birliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatacak. Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek olan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak, vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyecek. Genel Müdürlük tarafından ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dini rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açılacak ve bunlarla ilgili işler yürütülecek.

HAC VE UMRE HARCAMALARI SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETLENECEK

Ayrıca, hac ve umre hizmetleri ile ilgili değişiklikler yapılıyor. Söz konusu değişikliklere göre; hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık, Sayıştay ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek. Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri arasından çıkarılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da bu görev nedeniyle elde edilecek gelirle ilgili düzenleme kaldırılacak. Özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınların Din İşleri Yüksek Kurulunca incelenmesi karşılığı elde edilen gelirler döner sermayenin gelirleri arasından çıkarılacak.

TENMAK'IN MAL VARLIKLARI HACZEDİLEMEYECEK

Kanun ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) muaf tutulacağı vergi ve harç ücretleri yeniden belirleniyor. TENMAK, yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Kuruma makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek. Kurum, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda olmayacak. Kurum tarafından açılan dava ve icra takiplerinde teminat aranmayacak. Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların teminiyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilecek. Kurum tarafından desteklenen projelere ilişkin tutarlar, kurum bütçesine gider kaydedilerek proje yürütücüsü gerçek kişilere veya projelerin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlara aktarılabilecek. TENMAK'ın mal ve varlıkları devlet malı sayılacak, haczedilemeyecek.

HESAPTA BİRİKEN TUTAR, ÖZEL GELİR KAYDEDİLECEK

Cumhurbaşkanlığı ile TBMM'nin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, kendileri tarafından yerine getirilecek. Bu korunmanın sağlanmasında, gerektiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve iş birliği sağlanacak. Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerin gelirlerine yönelik düzenlemede değişiklik yapıldı, tarihi fabrikalar da düzenleme kapsamına alındı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalardan sağlanan her türlü gelir ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılacak. Bu hesapta toplanan tutar nemalandırılabilecek. Hesapta toplanan tutardan doğrudan hiçbir harcama yapılamayacak. Hesapta biriken tutardan gerekli görülen miktar bütçeye özel gelir kaydedilecek.

MAPEG İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR

MAPEG'e, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin ifası için gerekli olup MAPEG tarafından satın alınan veya ithal edilen binek araçlar hariç motorlu vasıtalarla, motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç- gereç ile bunların yedek parçaları ve lastikleri, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. MAPEG'in görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olanlar, vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, kesinleşmiş mahkumiyet kararı halinde geri alınmak kaydıyla, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünün teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının onayıyla karşılanabilecek.