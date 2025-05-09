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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet Akademisi Eğitim Hizmetlerini İleri Taşıyacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet Akademisi Eğitim Hizmetlerini İleri Taşıyacak
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi'nin eğitim öğretim hizmetlerini daha kapsamlı hale getireceğini ve din eğitiminin toplumsal barışa katkı sağladığını belirtti. Mezuniyet programında konuşan Erbaş, din eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet Akademisi eğitim öğretim hizmetlerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak, hizmet içi ve eğitimlerimiz daha güçlü ve daha kapsamlı hale gelecektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Yüksek İhtisas Eğitimi 5. Dönem Mezuniyet Programına katıldı.

"Din eğitimi, toplumsal barışa katkı sağlamada önemli bir etkendir"

Başkan Erbaş, konuşmasında, din eğitiminin önemine değinerek, "Din eğitimi, sevgi, saygı, kardeşlik gibi toplumsal barışa katkı sağlayan değerlerin insanımıza doğru bir şekilde öğretilmesinde önemli bir etkendir. Ahlaki yozlaşma gibi sebeplerden kaynaklanan kargaşa ve çatışma eğilimlerinin frenlenmesi bakımından da din eğitimi kıymetli bir imkandır" dedi.

"Başkanlığımız en zor şartlar altında bile çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürmüştür"

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar İslam'ın daha iyi anlaşılması ve sahih bilginin hayatla buluşturulması hususunda pek çok eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Erbaş, en zor şartlar altında bile İslam'ın ilke ve hakikatlerini her şeyin üstünde tutarak çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Erbaş, Diyanet Akademisinin gerçekleştirdiği kurum içi eğitimlere dikkati çekerek, "İnsanımızın ihtiyaç ve sorumluluklarına kendi köklerinden çözüm bulma gayesi ve gayretiyle, ihtisas eğitimlerini büyük bir hassasiyetle Diyanet Akademi'miz sürdürmektedir. Bütün bu çalışmalar akademimizin kıymetli, gayretli ve özverili eğitim kadrosuyla her geçen gün daha da gelişmektedir. İnşallah Başkanlığımızın tüm ihtisas ve eğitim merkezlerini bünyesinde toplayan Diyanet Akademisi eğitim öğretim hizmetlerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak, hizmet içi ve eğitimlerimiz daha güçlü ve daha kapsamlı hale gelecektir" diye konuştu.

Programa, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mustafa Sarıcaoğlu da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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