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Türkiye'den Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen saldırıya kınama

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde can kayıplarına yol açan saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Açıklamada, saldırının Suriye'deki istikrarı hedef aldığı belirtilerek, Türkiye'nin dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır. Türkiye, bu süreçte Suriye'yle dayanışmasını sürdürecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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