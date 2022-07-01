Türkiye ile Ermenistan arasında 2 önemli normalleşme adımı: Sınır açılacak, hava kargo ticareti başlatılacak
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Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci kapsamında yapılan görüşmelerde iki önemli karar alındı. Buna göre, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırı, iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılacak ve doğrudan hava kargo ticareti mümkün olan en yakın zamanda başlatılacak.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki 4'üncü görüşmenin, bugün Viyana'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, alınan iki karar duyuruldu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden 3'üncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.
İKİ ÜLKE ARASINDA HAVA KARGO TİCARETİ BAŞLIYOR
Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.
TAM NORMALLEŞME SAĞLANACAK
Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır."