Dışişleri Bakanlığı: "26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz."

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 34. yıl dönümünde, 26 Şubat 1992'de gerçekleşen katliamı lanetleyerek, katledilen Azerbaycanlı masum sivillerin acısını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetledi.

Bakanlıktan Hocalı Katliamı'nın 34. Yıl Dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada; "26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı'da yaşanan vahşet, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir. Katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını daima yüreğimizde taşıyoruz. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
