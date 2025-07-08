Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına aldığı aktarılarak söz konusu adli işlemlerin, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

"KENDİ İÇ MESELELERİNE ODAKLANMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Fransa'ya, Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınması ve kendi iç meselelerine odaklanmasının tavsiye edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Fransa'da ana muhalefet liderinin yargı kararıyla hapis cezasına çarptırılarak seçimlere katılmasının yasaklandığı ve bazı belediye başkanlarına yönelik davaların sürdüğü dikkate alındığında, bahse konu açıklamanın çifte standart içerdiği açıkça görülmektedir."

"KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz." ifadesine yer verildi.