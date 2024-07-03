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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bozkurt' Tepkisi

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Dün oynanan Avusturya-Türkiye maçında sevinç hareketinde bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında açılan soruşturmaya Dışişleri Bakanlığı çok sert tepki gösterdi.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası devam ederken milli takımımız yoluna dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Avusturya engelini Merih Demiral'ın golleriyle geçen takımımızda sevinç gösterilerine Merih Demiral damga vurdu. Sevinç hareketinde bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak konuya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bozkurt' Tepkisi

Haberler.com / Fatih Kayalı - Politika

Dışişleri Bakanlığı Merih Demiral Avusturya Türkiye Bozkurt Futbol Politika Dünya Haberler

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