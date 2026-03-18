Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan ve Pakistan'ın Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmelerinden memnuniyet duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Afganistan ve Pakistan'ın, ülkemiz, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmelerinden memnuniyet duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afganistan ve Pakistan'ın, ülkemiz, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Bu karar temelinde, ateşkese uyulmasını ve ateşkesin Afganistan ve Pakistan halklarına kalıcı barış ve refah sağlayacak bir sürece vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı