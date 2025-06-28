Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Eleştiri: Taraflı Açıklamalar Huzura Hizmet Etmiyor

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği'nin deniz sınırlandırması konusundaki taraflı açıklamalarının bölgesel huzura zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Avrupa Birliği'nin (AB) deniz sınırlandırması gibi hukuki ve teknik boyutları bulunan hassas bir konuda siyasi saiklerle taraflı açıklamalar yapması, bölgesel huzur ve istikrara hizmet etmemektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir. Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak 2019 yılında akdedilen Mutabakat Muhtırası, ülkemizin meşru hak ve çıkarlarının çiğnenmesine asla izin vermeyeceğini gösteren, uluslararası hukuka bütünüyle uygun bir anlaşmadır" ifadelerine yer verdi.

Keçeli, AB'nin tüm üyelerini uluslararası hukuka riayet etmeye davet etmesi gerektiğini belirttiği açıklamasında "AB'nin deniz sınırlandırması gibi hukuki ve teknik boyutları bulunan hassas bir konuda siyasi saiklerle taraflı açıklamalar yapması, bölgesel huzur ve istikrara hizmet etmemektedir. Bu bakımdan; AB'nin hukuki geçerlilik taşımayan iddiaları benimsemek yerine, tüm üyelerini uluslararası hukuka riayet etmeye davet etmesi gerekmektedir. Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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