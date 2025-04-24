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Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 Olaylarıyla İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 Olaylarıyla İlgili Açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin yapılan açıklamaları reddederek, tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk açısından bu beyanların geçersiz olduğunu belirtti. Türkiye, olayların doğru bir şekilde incelenmesi için arşivlerini açmaya hazır olduğunu ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdi.

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından, bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında yapılan açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur. Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir. Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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