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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'na Gazze'deki sivil soykırımı gösteren fotoğraflarla cevap verdi

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a, Gazze'deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi. Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail Hükümeti'nin sözcüsü olan Katz'a yanıtını gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a, Gazze'deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a fotoğraflı yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz'a yanıtımız" diyerek Gazze'den sivil soykırımın gösterildiği 4 fotoğrafa yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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