Üye Girişi
Haberler

Türkiye, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Fidan: Dosyayı çarşamba günü Lahey'de sunacağız

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan açıklama geldi. Bakan Fidan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey'de sunacağız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da yaptığı açıklamada, ""Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey'de sunacağız." dedi.

BAKAN FİDAN: SOYKIRIM DAVASINDA DOSYAYI ÇARŞAMBA GÜNÜ SUNACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile Kahire'de basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasıyla ilgili tarih verdi. Fidan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı Çarşamba günü Lahey'de sunacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Fidan: Dosyayı çarşamba günü Lahey'de sunacağızDışişleri Bakanı Hakan Fidan

"NETANYAHU BÖLGEYİ ATEŞE VERMEK İSTİYOR"

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'e sert sözlerle yüklenen Bakan Fidan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Netanyahu barış istemiyor. Netanyahu bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddetle yayılmacılık peşinde koşuyor. Savaş suçlularının oturtulması gereken yer ancak ve ancak sanık sandalyesi olmalıdır. Türkiye olarak Gazze Şeridi'ne 56 bin tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdık

"ANKARA'DAKİ TAKAS TÜRKİYE'YE OLAN GÜVENİN YANSIMASI"

İsrail bombalarla öldüremediği Filistinlileri sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Müzakerelerde Filistinliler yapıcı bir yaklaşım sergilerken, oyun bozanlık yapan taraf hep İsrail olmuştur. Ankara'da yapılan takas şu ana kadar yapılan takasların en büyüğüydü. Benzer takaslar oldu ama bu en büyüğüydü. Bunu da Türkiye'ye olan güvenin yansıması olarak görüyoruz. ABD ve Rusya, Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor.

"BÖLGE DAHA FAZLA İSRAİL PROVOKASYONUNU KALDIRAMAZ"

İsrail'in yaptığı her kötülüğün ABD'nin arkadan süpürmeye çalışması kabule edilebilir değildir. Batı her türlü moral üstünlüğünü bu coğrafyada kaybetmiştir. Oyun oynamıyoruz, İsrail tahammül sınırlarını aşmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Güney Afrika Hakan Fidan Türkiye İsrail Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

 Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?
500

Yorumlar (9)

Alparslan Türkdoğan:

Yani örtbas edeceğiz, göstermelik cezayla soykırımın üstünü örteceğiz diyor.

39
30
yanıtYanıtla
ANADOLU PARSI:

Şimdiye kadar nerdeydiniz 40 bin insan öldü...

44
14
yanıtYanıtla
Süleyman Yazar:

günaydın...

39
10
yanıtYanıtla
Kenan Tepretoğlu:

büyük israil projesi hakkında da suç duyurusunda bulunmalıyız bence, başkanı kim, eşbaşkanlar kim, ortaya çıkmalı mutlaka

35
11
yanıtYanıtla
Ahmet Yazıcı:

Türkiye'nin çıkıp uluslarsrası ceza mahkemesinin işlevsizliğini anlatıp burayı reddetmesi gerekir. sonuç alınamayacak işlerle uğraşıyoruz

29
5
yanıtYanıtla
ali han:

Sunacağınız dosya ne olursa olsun kendi vatandaşınızın size güveni yokken dünya o dosyayı acıp bakmaz bile

11
8
yanıtYanıtla
Emin Dinc:

Arkadaş, kimi nereye şikayet ediyorsun. Biz Türkler tarih boyunca, din, dil, ırk demeden mazlumun yanında olmuş milletiz. Nice devletimiz, nice liderimiz bunun uğrunda feda oldu lakin biz doğru yoldan şaşmadık. Ne tarih den, ne de atalarımızdan feyz alıyorlar. 1500 lerde Fransayı bile korumak için donanma yollayan Türkler, şimdi çocukların öldürüldüğü yere askeri yardım gönderemiyorlar. Belki nükleer füze tehdidindendir. Lakin o zor zamanalrda Kıbrıs a bile çıkartma yapan Türkiye nerede..

6
6
yanıtYanıtla
Veli Baysal:

bu hakan fidanı hiç sevmiyorum ya çok itici

6
4
yanıtYanıtla
Sahin Sahin :

Hayirdir? Kafa yenimi calismaya basladi? Simdiye kadar nerdeydin?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title