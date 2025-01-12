Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Suriye Konulu Toplantıya Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Arap Birliği Dışişleri Bakanları ve Avrupalı yetkililerle Suriye konulu geniş katılımlı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu geniş katılımlı toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Fidan, "Bakan Şeybani'nin bugün aramızda bulunması, Suriye'nin egemen devletler ailesi arasında onurlu yerini yeniden kazanma yolculuğu açısından anlamlıdır. Suriye'de rejimin düşmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bizlere düşen görev, Suriye'deki kırılgan güvenlik durumu ve ekonomik durum nedeniyle bu atmosferin suistimal edilmesini engellemektir" dedi.

Neredeyse toplantıya katılan tüm ülkelerin yeni Suriye yönetimiyle doğrudan temasa geçtiğini belirten Fidan, "Doğru mesajları verdik. Yeni yönetim bu mesajlara makul bir şekilde karşılık verdi. Ülkeyi birleştirme yolundaki ilk adımları da doğru yöndeydi. Toplumun muhtelif unsurlarıyla bir araya geldiler. Silahlı grupları ulusal ordu çatısı altında toplamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye insani yardım akışının da başladığını kaydeden Fidan, terör örgütlerine mesaj göndererek, "Eğer Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Suriye sahasında herhangi bir terör örgütüne yer olmamalıdır. Türkiye olarak, PKK ve uzantıları konusundaki hassasiyetlerimizi ve beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Ülkeyi terk etmeliler. Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır" diye konuştu.

Toplantıya, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya, Bahreyn Dışişleri Abdullatif bin Rashid al Zayani, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al Busaidi, Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Diego Martnez Belo da katıldı. - RİYAD